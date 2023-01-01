По дороге идут машины. Сергей Антонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В деревне кто-то повадился лазить ночью на автобазу. Васька со старшим братом Лешей узнали, что это был Герасим, бывший шофер, который решил научиться управлять машиной с одной ногой, вторую он потерял во время войны. Ему не разрешали водить машину, а он мечтал вернуться к любимому делу. Лешке т�оже захотелось найти свое любимое дело, как у Герасима… Исполнители: Вася – Бокарева Зинаида; Леша – Терехина Александра; Дарья Гавриловна – Федосова Надежда; Герасим – Толмазов Борис; Дядя Федор, директор МТС – Ханов Александр; Харитон Иванович, доктор – Колесников Михаил



По дороге идут машины слушать на видеосервисе Wink.