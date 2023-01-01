Плоский мир. Краткая история XXI века. Томас Фридман. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Томаса Фридмана «Плоский мир. Краткая история XXI века» — это метафора, которая описывает грядущую фазу глобализации с точки зрения американского патриота. Автор формулирует «Первый закон петрополитики»: «В странах сырьевой экономики динамика цены на нефть и развитие гражданских свобод противоположны». К странам, попадающим под действие закона, он относит, в частности, Россию, Азербайджан, Нигерию, Иран, Саудовскую Аравию, Узбекистан и Венесуэлу. Основа «плоского мира» — равные правила игры для всех людей. Развитым странам придется менять отношение к потреблению, третьим странам — развивать демократию. Итоги цифровой революции за последние 15 лет помещаются в глобальный контекст. На этом основании Фридман дает долгосрочные прогнозы развития бизнеса и политических свобод во всем мире.



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