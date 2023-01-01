Плоский мир. Краткая история XXI века. Томас Фридман. Ключевые идеи книги.
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Плоский мир. Краткая история XXI века. Томас Фридман. Ключевые идеи книги.

Плоский мир. Краткая история XXI века. Томас Фридман. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Саморазвитие27 мин16+

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Сюжет

Книга Томаса Фридмана «Плоский мир. Краткая история XXI века» — это метафора, которая описывает грядущую фазу глобализации с точки зрения американского патриота. Автор формулирует «Первый закон петрополитики»: «В странах сырьевой экономики динамика цены на нефть и развитие гражданских свобод противоположны». К странам, попадающим под действие закона, он относит, в частности, Россию, Азербайджан, Нигерию, Иран, Саудовскую Аравию, Узбекистан и Венесуэлу. Основа «плоского мира» — равные правила игры для всех людей. Развитым странам придется менять отношение к потреблению, третьим странам — развивать демократию. Итоги цифровой революции за последние 15 лет помещаются в глобальный контекст. На этом основании Фридман дает долгосрочные прогнозы развития бизнеса и политических свобод во всем мире.

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