Плетение сладкой травы. Легенды аборигенов, научные знания и мудрость растений. Робин Киммерер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Что знает рыба? Чему может научить пчела? Какую тайну хранят многолетние кедры? Странные вопросы, будто прямиком из старых сказок. Так и есть, но «старые сказки» вовсе не означает «небылицы», в их основе — глубокое и тонкое знание окружающего мира. Робин Киммерер знает это как никто другой. Она �ученый-биолог и хранительница древних легенд индейского народа потаватоми в одном лице. Знания, полученные ей от предков, и сведения, добытые из научных книг, соединились в уникальный опыт, который помогает понять, что скрывает мир природы, чему она учит людей и как ей может помочь каждый из нас.



Плетение сладкой травы слушать на видеосервисе Wink.