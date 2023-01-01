Пленник богини любви. Елена Арсеньева
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Пленник богини любви. Елена Арсеньева

Пленник богини любви. Елена Арсеньева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Приключения16+

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О книге

В далекой неведомой стране дочь русского торговца Вареньку Бушуеву собираются принести в жертву кровавой богине Кали. Кто спасет юную красавицу, на кого ей надеяться? Может быть, о ней вспомнит тот, кто вместе с ней попал в руки к служителям Луны и во время странного обряда вызвал у Вари истинную страсть? Неужели то, что было между ней и Василием, останется только мучительным и сладостным воспоминанием?..

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Жанр
Любовные романы, Приключения

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