Пленник богини любви. Елена Арсеньева (книга, 2020) слушать онлайн

В далекой неведомой стране дочь русского торговца Вареньку Бушуеву собираются принести в жертву кровавой богине Кали. Кто спасет юную красавицу, на кого ей надеяться? Может быть, о ней вспомнит тот, кто вместе с ней попал в руки к служителям Луны и во время странного обряда вызвал у Вари истинную �страсть? Неужели то, что было между ней и Василием, останется только мучительным и сладостным воспоминанием?..



Пленник богини любви слушать на видеосервисе Wink.