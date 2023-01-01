Плата за вседозволенность. Николай Леонов,Алексей Макеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Полковник Гуров занялся этим делом без особого энтузиазма. Убийство проститутки показалось ему банальным преступлением. Да и подозреваемых всего двое – сутенер и молодой бизнесмен. Однако у обоих имеется стопроцентное алиби. После убийства еще одной проститутки Гуров пришел к выводу – за этими преступлениями скрывается некий таинственный «Палач». Он коварен и хорошо осведомлен обо всех действиях сыщика. И Гуров решает искать преступника среди своего ближайшего окружения…



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