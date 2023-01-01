Пламя любви. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

В пожарной части проходит плановая медкомиссия. Врач-терапевт Наталья Казакова отстранила от работы в пожарном расчете и перевела на подсобные работы 44-летнего Александра Светлова. Но Александр считает, что со здоровьем у него все в порядке, просто он лично чем-то не понравился Наталье. Дома Александра тоже ждала неприятная новость – его 22-летняя дочь Таня, которую он вырастил один, собралась замуж. Ее избранник Владимир Михайлов – новый пожарный в их части. Александр знает Владимира как легкомысленного балагура, и не хочет, чтобы единственная дочь связывала судьбу с этим шалопаем. К тому же Александр знает, насколько опасна их профессия, и боится, что дочь может остаться молодой вдовой. Он просит Таню познакомить его с родителями Володи, чтобы с их помощью расстроить предстоящую свадьбу. Таня показывает Александру мать своего жениха – это та самая врач, которая отстранила его от работы. Александр просит у нее помощи, и удивленная Наталья неожиданно соглашается подыграть ему и отстраняет от работы Владимира. От ненависти до любви – один шаг, и Александр неожиданно понимает, что влюблен в Наталью. Он приглашает Наталью на свидание, и дочь застает их вместе. Она решает, что отец именно для этого и хотел познакомиться с матерью ее жениха. Она обвиняет отца в предательстве и убегает из дома. Наталья тоже считает, что на этом игра закончена и уходит. Александр тяжело переживает разрыв с Натальей, но не настаивает на продолжении отношений, если это поможет ему вернуть дочь. Таня сама приходит в пожарную часть сообщает отцу, что Наталья – не мать Володи. Он постеснялся признаться, что детдомовский, и указал, как на свою мать, на первую встречную красивую женщину. А Наталья согласилась подыграть ему, потому что Александр на самом деле понравился ей с первой встречи.



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