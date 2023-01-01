Пламя льда (Предания северного замка). Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…Альвин вышла из ворот почти на рассвете, хоть ее и уверяли, что в такую темень она все равно ничего не разглядит. Она и сама это знала, потому как родилась на Северном острове и эта зима была для нее уже двадцатой. Но так тоскливо было сидеть у очага и думать, что отец не успеет вернуться и им пр�идется встречать Середину Зимы без него. Увидеть корабли в зимней туманной мгле было невозможно, она это понимала, но все-таки надеялась и потому вышла еще до завтрака, плотно завернувшись в меховой плащ…»



Пламя льда (Предания северного замка) слушать на видеосервисе Wink.