Пламя льда (Предания северного замка). Елизавета Дворецкая
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Пламя льда (Предания северного замка). Елизавета Дворецкая

Пламя льда (Предания северного замка). Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези, Русская литература133 мин16+

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Сюжет

«…Альвин вышла из ворот почти на рассвете, хоть ее и уверяли, что в такую темень она все равно ничего не разглядит. Она и сама это знала, потому как родилась на Северном острове и эта зима была для нее уже двадцатой. Но так тоскливо было сидеть у очага и думать, что отец не успеет вернуться и им придется встречать Середину Зимы без него. Увидеть корабли в зимней туманной мгле было невозможно, она это понимала, но все-таки надеялась и потому вышла еще до завтрака, плотно завернувшись в меховой плащ…»

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