Пламенный мотор. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Пламенный мотор. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Пламенный мотор. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Юрий Костров потерял работу. Его жена Варвара переживает из-за того, что работодатели отказывают ему – дипломированному инженеру. Она убеждает Юрия, что ему надо начинать свое дело. Но Юрий не видит себя в роли бизнесмена, он считает, что его место – рядом с машинами. Он лжет жене, что подыскал себе хорошую работу. Друг Юрия, дворник Семеныч, просит его отремонтировать иномарку, купленную им за копейки у соседки. Поначалу Юрий отказывается чинить безнадежно испорченную машину, но, поддавшись уговорам, соглашается, и сложный ремонт полностью захватывает его. Между тем, отношения Юрия с женой окончательно портятся: та обвиняет его во лжи и пассивности, а он ее – в том, что она предъявляет ему завышенные требования. В конце концов, Юрий сбегает жить в гараж. Но Семеныч сообщает ему, что Варвара беременна, и Юрий ломает голову, как ему помириться с женой. Прослышав о том, что Юрий занимается ремонтом, к нему начинает обращаться все больше и больше автовладельцев. Юрий всерьез начинает думать о создании собственного автосервиса. Семеныч всячески поддерживает его. Но однажды Юрий видит Варвару с незнакомым мужчиной. Он начинает подозревать, что она изменяет ему. Семеныч рассказывает, что Варвара пригласила нотариуса, для регистрации покупки той самой машины, которую отремонтировал Юрий. Оказывается, Варвара попросила дворника разыграть спектакль с машиной, чтобы Юрий не страдал без работы. Юрий мирится с женой, заявляя, что ради будущего ребенка твердо решился начать собственное дело.

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