WinkАудиокнигиПламенная для злодея. Ника Смелая
Пламенная для злодея. Ника Смелая (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези16+
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Сюжет
Меня зовут Анна и я – нелюбимая жена главного злодея прочитанной мной книги. Не знаю, как я в неё угодила. Ясно одно: мне нужно вернуться домой и как можно скорее. Вот только мой супруг иного мнения. Он – жестокий, опасный и деспотичный. А ещё шикарный и соблазнительный могущественный маг – правитель целой страны. Чтобы выбраться мне нужно разгадать загадку местных богов иобеспечить злодею хэппи-энд.
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