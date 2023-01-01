Пламенная для злодея. Ника Смелая (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Меня зовут Анна и я – нелюбимая жена главного злодея прочитанной мной книги. Не знаю, как я в неё угодила. Ясно одно: мне нужно вернуться домой и как можно скорее. Вот только мой супруг иного мнения. Он – жестокий, опасный и деспотичный. А ещё шикарный и соблазнительный могущественный маг – правитель целой страны. Чтобы выбраться мне нужно разгадать загадку местных богов иобеспечить злодею хэппи-энд.



Пламенная для злодея слушать на видеосервисе Wink.