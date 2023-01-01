Пікетажистка. Новела. Олесь Терентійович Гончар (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Аудіокнига з новелою «Пікетажистка» із роману Олеся Гончара «Тронка». Школа для молодих героїв закінчилася, і прийшов час вибору. Когось направив на навчання колгосп, когось поступають батьки, а хтось в свої 17 вже готовий і сам обрати своє майбутнє. Часом цьому сприяє випадок. Так героїня новели Ліна, випадково зустрівши робітників, які риють канал, поки батько лагодить машину, якою віз її поступати до медінституту, настільки перейнялася їхньою справою, і захопилася нею, що відмовляється далі продовжувати шлях який визначили їй батьки, і вирішує стати пікетажисткою. Все докладно Ви почуєте у новелі «Пікетажистка» із роману Олеся Гончара «Тронка». Серед інших новел з роману «Тронка» Олеся Гончара ви почуєте: Ти – літай Азбука Морзе Червона торпеда Лукія, голова робіткому Мамайчуки Передчуття океану Пікетажистка Капітан Дорошенко Залізний острів Тут багато неба Полігон (Історія однієї любові) Тронка



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