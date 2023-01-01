Питер верит в любовь. Вячеслав Прах (книга, 2020) слушать онлайн

Душа требует Питера? Если хочется окунуться в атмосферу романтики, вдохнуть непередаваемый аромат питерских улиц, прогуляться по Дворцовой площади, поклониться ангелу-хранителю города Петра и посмотреть, как разводят мосты, тогда отправляйтесь в путь вместе с героями этой истории. Питер – место, где случается любовь. Питер – вовсе не город, а состояние души, которое невозможно забыть и хочется вечно помнить. – В Питер за чем? – За любовью…



Питер верит в любовь слушать на видеосервисе Wink.