Питер Пэн / Peter Pan. Джеймс Мэтью Барри (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Литературная сказка – очень личный жанр. Сначала их рассказывали знакомым или собственным детям и лишь потом публиковали. Так произошло и с Питером Пэном. Самые тесные отношения сложились у Джеймса Мэтью Барри с семейством Дэвисов. Он всю жизнь был влюблен в миссис Дэвис, мужа ее недолюбливал, детей обожал. Их у Дэвисов было пятеро, все мальчики, и Питер Пэн возник как их коллективный портрет. Супруги Дэвисы умерли очень рано, Барри усыновил их детей, и они в самом деле стали его семьей. Так что истории про Питера Пэна – это в буквальном смысле семейные сказки.



Питер Пэн / Peter Pan слушать на видеосервисе Wink.