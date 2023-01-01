Письма счастья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Дмитрий Кутепов преуспевающий журналист областного телевидения. Он ведет еженедельную программу. Около пяти лет назад Дмитрий женился во второй раз. Его молодая жена младше Дмитрия в два раза, ровесница его дочери Ирины. Мать Ирины, бывшая жена Дмитрия, после ухода мужа из семьи начинает болеть. Из-за этого портятся отношения и с дочерью. Но он все же берет ее к себе на работу. С некоторых пор Дмитрий стал получать странные письма. В них некая дама рассказывает ему о своих чувствах. Вначале он не обращает на эти письма внимания, но постепенно, когда в них появляются намеки на молодую жену и пятилетнего сына, Дмитрий начинает тревожиться. Свою помощь в разоблачении маньячки предлагает коллега Дмитрия Михаил, шеф-редактор его программы. Но письма становятся все агрессивнее. Дама настаивает, чтобы он перестал показываться на экране и принадлежал только ей. Однажды она почти осуществляет свою угрозу и крадет сына. Но как только Дмитрий отказывается от съемок, мальчика возвращают на место. Дмитрию кажется, что он застал на месте преступления свою дочь Ирину, он жестоко наказывает ее. Устав от переживаний, Дмитрий решает уехать отдохнуть к маме. Но на вокзале у него прихватывает сердце, и он возвращается домой. Здесь-то и открывается, что всю эту интригу придумали его молодая жена и Михаил.



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