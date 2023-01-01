Письма президенту. Александр Минкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый цикл статей от известного журналиста! Серьезные проблемы, жесткие и прямые вопросы – в них много смешного и горького. Первые тиражи книги «Письма президенту» разошлись мгновенно. Вы держите в руках аудиоверсию третьего издания, дополненного новыми письмами. В одном из сотен тысяч откликов о книге было сформулировано: «Читаешь „Письма президенту“ – чувствуешь себя смелым. Обсуждаешь с друзьями – чувствуешь себя храбрецом. Даришь знакомым – борец за свободу». Эта аудиокнига – как наша жизнь. В ней много смешного и горького. Но так устроен мир: чем тяжелее испытания, тем крепче дух. Кажется, будто «Письма президенту» – о наших невзгодах. Но как ни странно, они о преодолении невзгод. Их невозможно уничтожить, но можно указать их место. А это значит – победить.



Письма президенту слушать на видеосервисе Wink.