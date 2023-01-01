Письма о франко-прусской войне. Иван Тургенев
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Письма о франко-прусской войне. Иван Тургенев

Письма о франко-прусской войне. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Русская литература92 мин12+

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Сюжет

О глубоком интересе Тургенева к событиям 1870 года свидетельствует самый факт появления в печати пяти его корреспонденций о франко-прусской войне. В появлении писем о франко-прусской войне сыграла роль территориальная близость Тургенева к театру военных действий. Живя в пограничном Баден-Бадене, он как бы сделался очевидцем первых недель войны. Однако Тургенев не стал обычным военным корреспондентом его внимание сосредоточивалось на больших исторических и этических вопросах, на причинах войны и на возможных последствиях кровавого столкновения, в которое были вовлечены народы двух близких ему стран.

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