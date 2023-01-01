Письма незнакомцев. Мария Артемьева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Отечественным любителям мистики и ужасов известно имя Марии Артемьевой – по ее сборникам серии «Темная сторона», посвященных городским легендам Москвы и Петербурга, российской провинции и другим; по рассказам, опубликованным в сборниках серии «Варго. Апостолы тьмы» («Пазл», «Альфа-Самка», «Бабочка»), «Самая страшная книга», «13 маньяков», «Хэллоуин»; фантастическим произведениям из сборника «Время последних» и публикациям в журналах «Полдень.ХХ век», «Darker», «Redrum» и др. Суть нашего мира скрыта тонкой кожицей видимой реальности – она припудрена, причесана и приукрашена. Но некоторые люди, события или сущности бесцеремонно нарушают ее целостность. И тогда сквозь рваные раны в наш мир просачиваются миазмы кровоточащего Иного – того, что пугает и убивает. Истина ужасна, потому что способна показать нас такими, какие мы есть на самом деле – ЧУДОВИЩАМИ. Лишь оставаясь незнакомцами для самих себя, мы существуем спокойно.



Письма незнакомцев слушать на видеосервисе Wink.