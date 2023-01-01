Письма до полуночи. Максим Сонин (книга, 2020) слушать онлайн

Книга начитана группой «Кис-Кис»! Старшеклассницы Ана и Таня дружат с детства. Наступает момент, когда подростковые проблемы перерастают во взрослые… Ана ломает голову над загадочным преступлением сорокапятилетней давности, а Тане не дает покоя странная ссора, свидетельницей которой она стал�а на вписке. Смогут ли девушки разобраться и найти себя? Тем временем их класс медленно распадается под давлением страшной тайны. Содержит нецензурную брань



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