Письма до полуночи. Максим Сонин
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Письма до полуночи. Максим Сонин

Письма до полуночи. Максим Сонин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза18+

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О книге

Книга начитана группой «Кис-Кис»! Старшеклассницы Ана и Таня дружат с детства. Наступает момент, когда подростковые проблемы перерастают во взрослые… Ана ломает голову над загадочным преступлением сорокапятилетней давности, а Тане не дает покоя странная ссора, свидетельницей которой она стала на вписке. Смогут ли девушки разобраться и найти себя? Тем временем их класс медленно распадается под давлением страшной тайны. Содержит нецензурную брань

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Жанр
Современная проза

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