Пиши рьяно, редактируй резво. Егор Апполонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Журналист и создатель Telegram-канала «Хемингуэй позвонит» Егор Апполонов разбирается в анатомии творчества, обращаясь к опыту выдающихся классиков и писателей современности – Умберто Эко, Алексея Иванова, Джона Стейнбека, Нила Геймана, Алексея Сальникова, Майи Кучерской, Кормака Маккарти, Маргарет Этвуд, Виктора Пелевина, Джеймса Паттерсона, Евгения Водолазкина и многих других. В первой части книги вам предстоит пройти «путь писателя»: от создания романа до его издания. С чего начать работу, как преодолеть писательский блок, где брать идеи, темы, убедительных персонажей и как найти свой стиль. Вы узнаете о подводных камнях самиздата и особенностях работы с издательством. Вторая часть книги – диалоги о ремесле с известными писателями, в которых они делятся своими страхами и сомнениями, советами и секретами мастерства. И помните, что ни одна книга не научит вас быть писателем, но, прочитав эту книгу и проанализировав опыт великих писателей, вы, возможно, поймете, как им стать.



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