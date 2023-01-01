WinkАудиокнигиПища богов. Герберт Уэллс
Пища богов. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика546 мин12+
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Сюжет
Аудиостудия АРДИС предлагает вашему вниманию фантастический роман Герберта Уэллса «Пища богов», содержащий элементы сатиры и описывающий Англию XIX века. Двое учeных изобретают вещество, которое позволяет резко увеличить рост. Сначала эксперименты проводятся над животными, потом – над детьми. И скоро на Земле появляется новая раса – людей-великанов…
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