Писательский голос. Техники для настройки вашего тона и стиля. Энн Джензер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Книга литературного коуча Энн Джензер объясняет, как автору найти и развивать писательский голос. Содержит 12-недельную программу упражнений для писателей, копирайтеров и всех, кто работает с текстами.
Вспомните двух ваших любимых писателей. Сможете отличить их друг от дру�га по отрывкам из книг?
У хороших авторов есть собственный стиль. Проза Толстого — добротная и тяжеловесная, а Достоевского — страстная и порывистая. Хемингуэй прославился своей лаконичностью. Уайльда любят за причудливость, изысканность и парадоксальность.
Может показаться, что стиль — часть дарованного судьбой таланта и с ним можно только родиться. Но это не так. Литературный коуч Энн Джензер предлагает 12-недельную программу упражнений, которые помогут найти свой писательский голос каждому, кто хочет создавать тексты.
Писательский голос слушать на видеосервисе Wink.