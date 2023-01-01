Писательский голос. Техники для настройки вашего тона и стиля. Энн Джензер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга литературного коуча Энн Джензер объясняет, как автору найти и развивать писательский голос. Содержит 12-недельную программу упражнений для писателей, копирайтеров и всех, кто работает с текстами.



Вспомните двух ваших любимых писателей. Сможете отличить их друг от дру�га по отрывкам из книг?



У хороших авторов есть собственный стиль. Проза Толстого — добротная и тяжеловесная, а Достоевского — страстная и порывистая. Хемингуэй прославился своей лаконичностью. Уайльда любят за причудливость, изысканность и парадоксальность.



Может показаться, что стиль — часть дарованного судьбой таланта и с ним можно только родиться. Но это не так. Литературный коуч Энн Джензер предлагает 12-недельную программу упражнений, которые помогут найти свой писательский голос каждому, кто хочет создавать тексты.



Писательский голос слушать на видеосервисе Wink.