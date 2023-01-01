Писатели & любовники. Лили Кинг (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

У Кейси Пибоди с самой собой уговор: по утрам не думать о бесконечных долгах, о недавнем разрыве и о смерти матери. Ни о чем таком нельзя думать по утрам, чтобы удавалось писать. Кейси Пибоди тридцать один год, она работает официанткой, еле наскребает на съем крохотной комнатки в садовом сарае – и пишет роман. Уже шесть лет, как Кейси Пибоди пишет роман, в то время как почти все ее старые друзья уже оставили всякие дурацкие идеи о творческом самовыражении, взялись за ум и остепенились. Мир Кейси беспросветен, и еще больше он раскалывается на куски, когда она влюбляется одновременно в двоих очень разных мужчин… Однако постепенно, даже через пелену горя, Кейси начинает осознавать, что роман-то у нее, кажется, выходит стоящий. После «Эйфории», горячо принятой критиками и читателями, Лили Кинг написала блестящий роман о создании романа: сюжет, который мог бы показаться шаблонным, не будь Лили Кинг сама собой – умным, глубоким автором, одновременно нежным и бескомпромиссным, чутким и к печальному, и к смешному. Загнав одаренную, обаятельную и уязвимую героиню «Писателей и любовников» в ловушку, до боли знакомую столь многим творцам, Кинг увлекательно исследует тот самый разрыв между прошлым и будущим, когда все в жизни идет прахом, прежде чем распахивается дверь в нечто новое. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



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