Пиратские рассказы. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Зловещий капитан Шарки на своем черном корабле смерти под названием «Счастливое избавление» бороздит просторы Карибского моря в поисках добычи. По всем островам прошел слух о найденных обгорелых останках кораблей, о вспышках, внезапно озарявших ночной мрак. Все это стало верным признаком того, что Шарки ведет свою кровавую игру. Прослышав, что им грозит страшный бич океана, суда жались к берегам, готовые в любой момент укрыться в ближайшем порту. Но разве можно спрятаться от величайшего пирата, от чудовища Шарки, алчности и кровожадности которого мог бы позавидовать сам легендарный Флинт?! ©



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