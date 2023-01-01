Пиранья без зубов. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Алексей Ступин долго не мог найти работу, пока жена Зоя не помогла устроиться ему на завод, где сама работает. Жизнь наладилась, они смогли взять ипотеку на трехкомнатную квартиру, сделать ремонт… Но через два года в его отделе решили провести реорганизацию и сокращение сотрудников, а одного из инженеров, наоборот, повысить в должности и направять на работу по контракту во Францию. Алексей очень нервничал из-за грядущих перемен. Ему казалось, что сократят именно его. Зоя же требовала, чтобы Алексей настойчиво предлагал свою кандидатуру на повышение. Но Алексей испытывал панический страх перед директором завода. Для сохранения мира в семье, Алексей решился на неприятный разговор с руководством, но директор даже не стал его слушать. Алексей был уверен, что теперь его точно уволят, но его неожиданно отправили в срочную командировку, в область. Возвратившись чуть раньше намеченного срока, Алексей застал Зою в постели с директором завода. От неожиданности Алексей даже не ударил любовника. Но он нашел в себе силы, и на следующий день вернул этот «должок», после чего написал заявление об уходе. Директор проигнорировал его заявление и предложил поездку во Францию, о которой так мечтала Зоя. Алексей был оскорблен таким предложением. Он заподозрил, что у жены уже давно роман с директором. Зоя клялась мужу, что изменила ему только один раз и для того, чтобы мужа повысили, и они всей семьей уехали за границу. Зоя пыталась обвинить мужа в том, что из-за его трусости она вынуждена была решать проблемы их семьи. Алексей подал на развод. Он уволился с завода и нашел новую работу. Дочь-первоклассницу Алексей забрал с собой. Зоя пыталась помириться с мужем, но Алексей отказывался. Вскоре, по странному стечению обстоятельств, на новом месте Алексею предложили командировку в Англию. Алексей убедил жену подписать разрешение на выезд дочери. Алексей с Анютой уехали за границу. Через три месяца ему позвонила теща и сообщила, что Зоя очень бедствует: она потеряла работу, и ей нечем платить ипотеку. Алексей, видя, как ребенку не хватает матери, принимает решение помочь Зое и вместе с дочерью поехать к ней на каникулы. Он жалеет жену и готов простить ей «ошибку».



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