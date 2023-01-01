Пир (спектакль). Платон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Платон, один из величайших древнегреческих философов, ученик Сократа и учитель Аристотеля, по сути, является одним из столпов современной европейской цивилизации. Европейская философия, как светская, так и религиозная, немыслима без учения Платона о познании и без его представлений о мире идей. Равным образом европейская политическая система невозможна без его политико-правового учения. Большинство произведений Платона построены в виде диалогов, в которых разнообразные взгляды на обсуждаемую проблему вкладываются в уста участвующих в них философов. Участником платоновских диалогов чаще всего становится Сократ, отвечающий на вопросы своих учеников. Прием «сократической беседы» для построения рассуждения использовали вслед за Платоном арабские и христианские философы и такие мыслители Нового времени, как Вольтер и Дидро. Диалог «Пир», один из лучших диалогов Платона, – o любви. В нем изображается пиршество у поэта Агафона, участники которого, в том числе и Сократ, поочередно произносят речи, восхваляющие Эрота, и пытаются ответить на вечный, по сей день неразрешимый вопрос: «Что такое любовь?»



Пир (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.