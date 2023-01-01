Пинкертон – король сыщиков. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Литературный сериал о «короле сыщиков» Нате Пинкертоне в начале XX века расходился по Европе и России миллионными тиражами. Никто до сих пор так и не знает, кто автор этих рассказов. Да и был ли у захватывающих историй о храбром и благородном детективе один создатель, или разные литераторы состязались в выдумке, сочиняя все новые и новые приключения знаменитого Пинкертона? При странных обстоятельствах задушена дочь богатого промышленника. На ней был маскарадный костюм гейши… Талантливый художник найден в своей мастерской с кинжалом в спине… С высоты обрыва упали сани, запряженные парой лошадей. Все пассажиры погибли… Молодую девушку преследуют привидения – духи ее умерших предков… Все эти запутанные преступления виртуозно расследует Нат Пинкертон. А значит, справедливость непременно восторжествует!



Пинкертон – король сыщиков слушать на видеосервисе Wink.