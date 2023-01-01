Пилигрим. Реформатор. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Единое информационное поле Земли. Как выяснилось, на счастье Михаила, оно существует. В своем мире он всего лишь безнадежный больной. В этом – полон сил, задора и жажды действий. И пусть на дворе всего лишь одиннадцатый век, какое это имеет значение! За сравнительно короткий срок он сумел обзавестись друзьями, подняться от холопа до воеводы, построить город. Этот мир научил его многому, тому, о чем он не имел представления. Но и он готов одарить человечество тем, что знает сам. Вот только жить наособицу, заручившись поддержкой союзников, не получится. Чужое богатство всегда манит жадных до наживы. Так уж вышло, что его городок Пограничный превратился в желанную добычу. И что теперь? Сидеть и ждать, откуда прилетит горячий привет? Вот уж дудки! Потому как лучший способ обороны – это нападение.



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