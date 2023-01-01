Пиарь меня, если можешь. Инструкция для пиарщика, написанная журналистом. Тим Скоренко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уникальная аудиокнига для пиарщиков, записанная не пиарщиком. ЧИТАЕТ АВТОР Книги по PR обычно пишут пиарщики. Проблема в том, что почти никто из них не бывал по другую сторону баррикад – не работал в журнале или на телевидении, не снимал популярных видеоблогов и не вeл корпоративных аккаунтов в соцсетях. Из-за этого между журналистами и пиарщиками постоянно возникают конфликты. Тим Скоренко, 10 лет проработав в журналистике, решил написать учебник по PR и рассказать о том, какие ошибки пиарщики совершают при работе с прессой и блогерами. И наоборот, когда журналисты неправы по отношению к PR-службе.



Пиарь меня, если можешь слушать на видеосервисе Wink.