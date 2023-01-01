Пиарь меня, если можешь. Инструкция для пиарщика, написанная журналистом. Тим Скоренко
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Аудиокниги
Пиарь меня, если можешь. Инструкция для пиарщика, написанная журналистом. Тим Скоренко

Пиарь меня, если можешь. Инструкция для пиарщика, написанная журналистом. Тим Скоренко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес567 мин16+

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Сюжет

Уникальная аудиокнига для пиарщиков, записанная не пиарщиком. ЧИТАЕТ АВТОР Книги по PR обычно пишут пиарщики. Проблема в том, что почти никто из них не бывал по другую сторону баррикад – не работал в журнале или на телевидении, не снимал популярных видеоблогов и не вeл корпоративных аккаунтов в соцсетях. Из-за этого между журналистами и пиарщиками постоянно возникают конфликты. Тим Скоренко, 10 лет проработав в журналистике, решил написать учебник по PR и рассказать о том, какие ошибки пиарщики совершают при работе с прессой и блогерами. И наоборот, когда журналисты неправы по отношению к PR-службе.

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