Пейтер, Пётр и Пейр. Ганс Христиан Андерсен (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Ужасно много знают нынешние дети! И не придумаешь, кажется, чего бы они не знали. Рассказ о том, что аист принёс их папаше с мамашей из пруда или из колодца, считается теперь такою старою историею, что они ей и верить не хотят больше. А, ведь, нет ничего достовернее её!..»



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