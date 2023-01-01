Петушков. Иван Тургенев
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Петушков. Иван Тургенев

Петушков. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература119 мин12+

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Сюжет

После выхода в свет книжки «Современника» с новой повестью Тургенева Некрасов писал ему: «Недавно напечатали мы Вашу повесть „Петушков“, повесть эта хороша и отличается строгой выдержанностью – это мнение всех, с кем я о ней говорил. Мне она и прежде очень нравилась, и я очень рад, что не ошибся в ней». В.В. Виноградов отмечал, что в «Петушкове» «гоголевский элемент играет гораздо бо

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