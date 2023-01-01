Петр Первый. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию эпохальный исторический роман Алексея Николаевича Толстого «Пётр Первый». Перелом эпох, перелом нравственных устоев, рождение нового государства – вот что такое время Петра – жесткое противостояние «старого» и «нового», буйство сил, взрывы человеческой энергии и воли.



Петр Первый слушать на видеосервисе Wink.