WinkАудиокнигиПетр Первый. Алексей Толстой
Петр Первый. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза, Классика12+
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Сюжет
Студия АРДИС предлагает вашему вниманию эпохальный исторический роман Алексея Николаевича Толстого «Пётр Первый». Перелом эпох, перелом нравственных устоев, рождение нового государства – вот что такое время Петра – жесткое противостояние «старого» и «нового», буйство сил, взрывы человеческой энергии и воли.
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