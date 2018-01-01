Петр I. Н. И. Павленко (книга, 2019) слушать онлайн
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Сюжет
Биография Петра Великого, преобразователя России, принадлежащая перу крупнейшего отечественного историка Н. И. Павленко, по праву признана классикой биографического жанра. Она написана на строго документальной основе, с привлечением всех доступных источников, и в то же время читается на одном дыхании, подобно добротному историческому роману. Личность Петра I, как, наверное, ни одного другого государственного деятеля в истории России, вызывает и по сей день неутихающие ожесточенные споры: благом или трагедией для России стали его знаменитые преобразования? Автор книги дает свой ответ на этот вопрос, раскрывая перед читателем все стороны многогранной, поистине титанической деятельности царя-реформатора. © Storysidе
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