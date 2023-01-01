Петербургские повести. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей с произведениями великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. "Петербургские повести" – одна из вершин его творчества. В них северная столица предстает совершенно фантастическим городом, где как во сне совмещаются и переходят друг в друга величие и ничтожество, красота и блеск императорского окружения и темная жизнь трущоб. Гоголь тонко понимал основные и неискоренимые проблемы нашего общества и описал их. Конечно, современные гоголевские герои выглядят по-другому, их окружение изменилось. Но вот суть… Суть осталась та же, что и у героев XIX столетия. И, пожалуй, еще через двести лет она вряд ли изменится, а Гоголь будет столь же актуален.



Петербургские повести слушать на видеосервисе Wink.