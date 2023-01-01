Песнь торжествующей любви. Иван Тургенев (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

За два года до смерти Тургенев знал, что болезнь, причиняющая ему неимоверные страдания, неизлечима. Великий реалист обратился к теме любви, окрашенной мистикой. Что двигало им? Сорокалетняя преданная любовь к знаменитой певице Полине Виардо, которой он писал: «Я ничего не видел на свете лучше Вас. Встретить Вас на своем пути было величайшим счастьем моей жизни…»? Уже после его кончины Виардо рассказывала П.И.Чайковскому о своей причастности к созданию этой загадочной повести. Но быть может, воплотить свои мысли о непостижимой природе любви и влечения подвигло писателя чувство к актрисе Марии Савиной, озарившее его последние годы? Написанная в 1881 году «Песнь торжествующей любви» – одна из «таинственных повестей» Тургенева. Отрывком из старинной рукописи явил он читателю историю дружбы, любви, слабости человека, подвластного игре неведомых сил, страсти, приблизившейся к краю небытия.



Песнь торжествующей любви слушать на видеосервисе Wink.