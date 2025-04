Песнь Соломона. Тони Моррисон (книга, 1977) слушать онлайн

Тони Моррисон – уже классик, первая писательница-афроамериканка, которая была удостоена Нобелевской премии. Каждый ее роман – ярчайший представитель современной американской литературы, ведь сквозь историю и поэтику она рисует истинную судьбу человека. «Песнь Соломона», книга, в США ставшая культовой, в России последний раз была опубликована около пятидесяти лет назад. Молочник Помер – колоритнейший персонаж. Сын бизнесмена, он всю жизнь был что-то должен семье: матери, чья любовь порой напоминала болезнь, и отцу – так и не смирившемуся с тем, что сын может выбрать собственную судьбу. Выбор – такой наглости никто себе позволить не может! Но Молочнику Померу тесно, тоскливо. Ему необходимо вырваться на свободу и понять, кто он на самом деле и чего может достичь. И вот однажды он слышит песнь о своем прадеде Соломоне, чья жизнь так и осталась загадкой для окружающих. И он решает рискнуть. «Масштабный роман… многослойный и новаторский». – The New Yorker «Тони Моррисон оказалась в первом ряду современных американских писателей. Она написала роман, который выдержит испытание временем». – The Washington Post



