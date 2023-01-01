Песнь о Нибелунгах (книга, 1200) слушать онлайн

Сюжет

«Песнь о Нибелунгах» – один из самых фундаментальных эпосов мировой культуры наряду с «Илиадой», «Одиссеей», «Беовульфом», «Калевалой». Эта знаменитая германская поэма была написана неизвестным средневековым автором более 800 лет назад, но ее великая трагедия и великая красота трогает сердца и сегодня. В центре насыщенного и драматичного сюжета – женитьба героя-драконоборца Зигфрида на бургундской принцессе Кримхильде. Перед вами повесть о страстной и суровой любви, мести и неизбежных последствиях, совмещающая мифические легенды и исторические сведения о быте, культуре и нравах феодальной Германии. Полное прозаическое переложение эпоса, сделанное без купюр Игорем Малышевым, максимально соответствует сюжету и образному ряду оригинала.





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