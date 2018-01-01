Первый удар. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

«Первый удар» – фантастический роман Александры Лисиной, четвертая книга цикла «Игрок», жанр героическое фэнтези, попаданцы. Для Фарлиона наступают новые времена: Печати темного жреца разбиты, населявшая Харон нежить истреблена, и Фантомам пришла пора покинуть вотчину рейзеров. Но в самый неожиданный момент в гильдию приходит депеша от короля, и Гайдэ вместе со своим отрядом срочно отправляется в горы. В депеше говорится, что неподалеку от Фарлиона случился прорыв, и оттуда на Равнину скоро хлынут новые орды нежити… а кому как не Иште положено защищать границы своих владений? Книга 1. Игрок Книга 2. Фантом Книга 3. Проба сил Книга 4. Первый удар Книга 5. Слово Ишты Книга 6. Выбор Ишты incompetech.com Kevin MacLeod / Half Mystery Kevin MacLeod / Morgana Rides © Лисина Александра © ИДДК



Первый удар слушать на видеосервисе Wink.