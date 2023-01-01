Первый русский печатник. Е. Волкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Еще в 1450 году Иоганн Гутенберг создал способ книгопечатания подвижными литерами, что произвело настоящую революцию в европейском книжном производстве. В России же все обстояло не столь радужно. Вплоть до 1564 года на Руси пользовались рукописными книгами, качество которых оставляло желать лучшего. В 1552 году, после покорения Казанского царства, на завоеванной земле стали строить церкви, понадобилось много богослужебных книг, а книг было мало, да и те, что нашлись были полны самых грубых ошибок. Мысль о книгопечатании все больше и больше занимала царя Ивана Грозного. Он поделился ею с московским митрополитом Макарием. Митрополит умный и начитанный человек одобрил намерение царя. «Эта мысль – сказал он- внушена самим Богом, это – дар, свыше исходящий». Дело оставалось за малым – найти сведущих в печатном деле людей. 1552-1564



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