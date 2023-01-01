WinkАудиокнигиПервый Эйдос. Дмитрий Емец
Первый Эйдос. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези510 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Когда всемогущий глава Канцелярии мрака не может раздавить шестнадцатилетнего мальчишку, это, согласитесь, ужасно раздражает… Чтобы избавиться от конкурента, Лигул устраивает Мефу поединок с чудовищем из недр Тартара. Мефодий только чудом остается в живых, а великодушный горбун награждает его дархом. Пустых же дархов, как известно, не бывает. И вот мерзкая живая сосулька по каплям высасывает из Мефа жизнь. Но это был не единственный сюрприз от Лигула. Оказывается, у него есть воспитанница, ровесница Мефа. Все, кто знаком с ней, знают, что бывает, когда она смеется или плачет. Любить ее тоже крайне нежелательно, ведь Лигул намеревается сделать Прасковью новой наследницей мрака…
Первый Эйдос слушать на видеосервисе Wink.