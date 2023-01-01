Первый богач в Вавилоне. Джордж Сэмюэль Клейсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляем вашему вниманию аудиоверсию самой известной книги преуспевающего бизнесмена Джорджа Сэмюэля Клейсона – «Первый богач в Вавилоне». Его «вавилонские» притчи стали классикой современной мотивационной литературы. Ими зачитывались и на них учились такие признанные лидеры движения по личностному развитию, как Зиг Зиглар и Денис Нежданов. Теперь и вы сможете узнать о том, как каждый может добиться финансового и личного успеха. В этой книге содержится лекарство для тощих кошельков. Ее назвали проводником к пониманию финансов. Это и есть ее цель: предложить тем, кто стремится к финансовому успеху, новое знание, которое поможет заработать деньги, сберечь заработанное и получить доход от сбережений. Мы желаем вам, чтобы с помощью этой аудиокниги вы достигли финансового успеха и решили личные денежные проблемы. Вавилон стал богатейшим городом древнего мира, потому что его граждане были богатейшими людьми своего времени. Они понимали ценность денег. Они следовали надежным финансовым принципам, зарабатывая деньги, сберегая их и получая доход от сбережений. Они добились того, к чему стремимся мы все – гарантировали себе обеспеченное будущее. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги серии «Путь к успеху»: Зиг Зиглар: «Цели. Как пользоваться жизнью на всю катушку», «Ты прирожденный чемпион», «Вид с вершины. Как перейти от успеха к значимости». Денис Нежданов: «Безотказные продажи: как с успехом заключать сделки», «Формула эффективной команды», «Безотказное управление: вс...Слушайте книгу.



Первый богач в Вавилоне слушать на видеосервисе Wink.