Первое открытие. Часть 2. Юрий Яковлев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиоспектакль по мотивам рассказов. О первой любви юного героя. Это чувство изменило отношение мальчика к окружающему миру, нравственно обогатило его. Сонеты Франческо Петрарки читает Анатолий Адоскин. Исполнители: Костя – Блохин Алексей; Оля и ее Мама – Канаева Татьяна



Первое открытие слушать на видеосервисе Wink.