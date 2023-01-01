Первое открытие. Часть 2. Юрий Яковлев
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Первое открытие. Часть 2. Юрий Яковлев

Первое открытие. Часть 2. Юрий Яковлев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Классика12+

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Сюжет

Радиоспектакль по мотивам рассказов. О первой любви юного героя. Это чувство изменило отношение мальчика к окружающему миру, нравственно обогатило его. Сонеты Франческо Петрарки читает Анатолий Адоскин. Исполнители: Костя – Блохин Алексей; Оля и ее Мама – Канаева Татьяна

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