Первое дело таксы. Фрауке Шойнеманн,Антье Циллат (книга, 2020) слушать онлайн

Я, Пуль фон Таксенвальд, всегда знал, что создан для роскошной жизни! В конце концов, я из старинного рода жесткошeрстных такс! Как же мне повезло, что меня приютила семья Билле и Фипса! У меня есть всe для счастливой жизни: удобная лежанка, резиновая косточка и любящие хозяева. И только одно омрачает мои беззаботные дни… Мне в соседи достался толстый лохматый кот Сникерс! Гав! Это ужас на четырeх лапах! Он вечно меня достаeт! Но недавно я узнал секрет Сникерса. Оказывается, он совсем не тот, за кого себя выдаeт. Этот котяра сбегает каждую ночь из дома и что-то замышляет с бандой других кошек. И я выясню, что именно. Клянусь резиновой уточкой!



Первое дело таксы слушать на видеосервисе Wink.