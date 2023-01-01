Первенцы. Дарья Чернышова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Закончилась затяжная война между двумя государствами, но настал ли мир на пропитанной кровью земле? Судьба юной госпожи Итки кажется предрешенной – ей отведена определенная и не особенно значительная роль в грядущем переделе власти. Однако прошлое вдруг напоминает о себе, расшатывая хрупкое равновесие, и перед героиней открываются новые опасные пути. Дороги назад нет: ступая по кровавым следам отцов, детям предстоит исправить чужие ошибки и многому научиться на собственных. Звукорежиссер – Эмиль Сатбаков.



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