WinkАудиокнигиПе�рвенцы. Дарья Чернышова
Первенцы. Дарья Чернышова (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези18+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Закончилась затяжная война между двумя государствами, но настал ли мир на пропитанной кровью земле? Судьба юной госпожи Итки кажется предрешенной – ей отведена определенная и не особенно значительная роль в грядущем переделе власти. Однако прошлое вдруг напоминает о себе, расшатывая хрупкое равновесие, и перед героиней открываются новые опасные пути. Дороги назад нет: ступая по кровавым следам отцов, детям предстоит исправить чужие ошибки и многому научиться на собственных. Звукорежиссер – Эмиль Сатбаков.
Первенцы слушать на видеосервисе Wink.