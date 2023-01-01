Первая кругосветная экспедиция русского флота. Часть 1. Владимир Шигин
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Первая кругосветная экспедиция русского флота. Часть 1. Владимир Шигин

Первая кругосветная экспедиция русского флота. Часть 1. Владимир Шигин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Биографии и мемуары94 мин12+

Сюжет

История первого кругосветного плавания русских моряков в 1803-1806 годах всегда будет интересовать и читателей, и зрителей, и слушателей. Еще бы, впервые в истории России два утлых судна фактически обогнули вокруг света, явив Андреевский флаг в Мировом океане, при этом совершив немало научных открытий! Однако первое российское кругосветное плавание не произошло вот так сразу, само по себе. Оно явилось итогом долгой и драматичной истории, начавшейся еще в начале XVIII века. Мало кто знает, что первым поисками сухопутного и морского путей в Индию озадачился еще Петр Первый. Посланная им военная экспедиция князя Бековича-Черкасского должна была наладить отношения с Хивинским ханством и переправить в Индию российского разведчика – флотского поручика Василия Кожина. Но экспедиция Бековича-Черкасского закончилось столь сокрушительной трагедией, что о ней помнят в Средней Азии и поныне… затем Петр Первый пытался присоединить к России… далекий остров Мадагаскар, взяв покровительство над последними флибустьерами. Мало кто знает, но из Ревеля (нынешнего Таллина) в помощь мадагаскарским пиратам были даже отправлены корабли! Еще одной любопытной страницей, предшествующей кругосветному плаванию русских моряков, стало бегство с Камчатки группы ссыльных офицеров. Захватив судно, они смогли без припасов и морских карт добраться до южного Китая! Что касается императрицы Екатерины Второй то он была серьезно настроена, чтобы первое кругосветное плавание русских моряков произошло именно в ее пра...Слушайте книгу.

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