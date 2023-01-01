Первая и последняя. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Максим Степанов работал врачом в больнице. Все в жизни его устраивало, даже то, что, живя с Ольгой, он позволял себе романы, а его возлюбленная делала вид, что ничего не замечает. Однако терпение Ольги оказалось небезграничным. Однажды она ушла. Почему-то Максима это страшно расстроило, но неожиданная встреча с бывшей одноклассницей Ларисой заставила его забыть об Ольге. Когда-то Лариса была первой любовью Максима, но она бросила его и вышла замуж за другого. Вскоре Лариса оказалась в больнице. Выяснилось, что она пыталась отравиться из-за ссоры с мужем. Максим начал ухаживать за Ларисой. Начальник и друг Максима Кирилл попытался убедить его разобраться в своих отношениях с Ольгой. Это разозлило Максима, и он намекнул Кириллу, что тому неплохо бы сначала разобраться в том, что происходит у них с женой. На самом деле Максим уже некоторое время за спиной у Кирилла встречался с его женой, но теперь он хотел порвать с ней. Между тем, заботы о Ларисе поглощали все время Максима, его беспокоило то, что не было улучшений в ее состоянии. Кирилла начал подозревать жену в связи с Максимом, а вскоре нашел у нее запечатанную рубашку и открытку, в которой она поздравляла Максима. Максим попытался убедить его в том, что ничего не знает, но сомнения, зародившиеся в душе Кирилла, свели на нет их дружбу. Максиму пришлось уволиться. Однажды он пришел к Ларисе и увидел, что ее палата пуста. Кирилл сообщил, что Лариса умерла. Максим был в отчаянии. Он понял, что Кирилл прав: все, чего касался Максим, рушилось. Максим встретился с Ольгой и решил покаяться. Он рассказал ей обо всех своих романах. Обидевшись, Ольга ушла. Но вскоре она поняла, что Максим решил раскрыться не ради того, чтобы сделать ей больно. Он сожалел о том, что было. Ольга вернулась к Максиму.



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