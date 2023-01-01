Сюжет

Для ребeнка мир полон загадок и тайн. Он стремится всe узнать, исследовать, увидеть, попробовать… Чтобы сохранить это стремление к познанию, важно отвечать на все детские вопросы, даже если их бесконечно много. В помощь взрослым создана эта энциклопедия в сказках. Вы найдeте в ней целых 60 сказок о животных и растениях, о природных явлениях, об этикете и полезных изобретениях, о здоровье и правилах безопасного поведения. Сказки легко объясняют ребeнку сложные темы, делают скучное – интересным. Придумала эти истории Наталия Немцова, которая умеет замечать чудесное в обычной жизни. Она много лет работает на радио и телевидении, известна как сценарист передач и новогодних спектаклей «Детского радио», автор программ и документальных фильмов телеканала «Культура». По еe сказкам поставлены радиоспектакли. Иллюстрации Анастасии Зининой создают праздничную атмосферу, которая поднимает настроение, дарят радость общения с аудиокнигой. Для младшего школьного возраста. – 60 познавательных сказок для развития ребeнка от известного автора, – увлекательные ответы на бесчисленные вопросы маленьких почемучек, – самые важные и интересные темы: животные и растения, природные явления, этикет, здоровье, правила безопасного поведения, – весeлые и яркие иллюстрации, которые подарят радость общения с книгой, – профессиональная аудиоверсия книги.



Первая энциклопедия в сказках для маленьких почемучек слушать на видеосервисе Wink.