WinkАудиокнигиПерстень альвов. Книга 2: Пробуждение валькирии. Елизавета Дворецкая
Перстень альвов. Книга 2: Пробуждение валькирии. Елизавета Дворецкая (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фэнтези16+
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Сюжет
Мир и благополучие давно покинули полуостров Квиттинг, разоренный внутренними и внешними войнами. Решившись связать свою судьбу с дочерью одного из местных правителей, Хельги сын Хеймира оказывается втянут в беспощадную войну за власть над этими местами. И недаром о творящихся на Квиттинге чудесах ходят легенды по всей округе – победа здесь зависит не только от владения мечом, но и от помощи могущественных и недобрых духов. Вот только на чью сторону они встанут, решать человеку.
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