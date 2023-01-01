Персидские письма. Шарль Монтескье (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы никогда не задавали себе вопрос: что же такое читали галантные дамы и кавалеры при блестящих дворах Европы? И что читали сами коронованные особы? Вам представляется редчайшая возможность узнать это наверняка, поскольку книжечка Монтескьe «Персидские письма» не выходила из моды у нескольких поколений аристократии, да и повествовалось в ней о таких знакомых нравах высшего света. Правда основные действия разворачиваются в гареме. Но какой монарх не заводил себе гарема? И чем дальше, тем больше сходства, тем больше иронии. Посмейтесь и вы над властителями и их забавами, над монархами и их ханжеством. Поистине, – шалуны французы!



Персидские письма слушать на видеосервисе Wink.