WinkАудиокнигиПеро Демиурга. Том II. Евгений Астахов
Перо Демиурга. Том II. Евгений Астахов (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези16+
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Сюжет
Последняя книга цикла. Гвинден вернул силу себе и Разиену, но какой ценой?.. Противостояние богов входит в решающую фазу, а игроки Виашерона вынуждены мириться с новой реальностью. Как отреагируют они на фундаментальную угрозу со стороны Олега и его друзей? Сплотится ли мир против Разиена или �погрузится в хаос войны?
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