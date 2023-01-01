Перо Демиурга. Том I. Евгений Астахов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Гвинден вернул силу себе и Разиену, но какой ценой?.. Противостояние богов входит в решающую фазу, а игроки Виашерона вынуждены мириться с новой реальностью. Как отреагируют они на фундаментальную угрозу со стороны Олега и его друзей? Сплотится ли мир против Разиена или погрузится в хаос войны?



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