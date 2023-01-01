Performance-маркетинг: заставьте интернет работать на вас. Григорий Загребельный,Татьяна Меркулович,Илья Фролкин,М. Боровик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый вложенный в рекламу рубль должен приносить доход – вот главное требование бизнеса к интернет-маркетингу сегодня. Но что делать, если стандартные инструменты интернет-маркетинга уже не дают ожидаемых результатов? Знакомьтесь, performance-маркетинг – новый метод интернет-маркетинга, интегрирующий в единую стратегию различные инструменты онлайн-рекламы, наиболее эффективные для конкретного бизнеса. Эксперты Ingate Digital Agency расскажут, как сформировать и реализовать такую стратегию, чтобы повысить отдачу от рекламных бюджетов в максимально короткие сроки. Книга предназначена для специалистов по рекламе и маркетингу, владельцев бизнеса, желающих успешно работать и зарабатывать в интернете.



Performance-маркетинг: заставьте интернет работать на вас слушать на видеосервисе Wink.